SuzzyCorr, conta criada em agosto, um único seguidor no Twitter. A 28 de agosto, durante a entrevista de António Costa na TVI, twitou 21 vezes #Costabem, o hashtag com que a estação de televisão contabilizava a aprovação do desempenho do líder socialista. Havia #Costamal para quem desaprovava – e o fenómeno repetia-se desse lado. Tonicos10987512, perfil também criado em agosto, não segue ninguém e tem seis seguidores, 16 tweets #Costabem. Leonard92439311, conta de junho, sem foto, zero seguidores, 12 vezes #Costabem e não tem um único post sobre qualquer outra coisa. Silvaanando também surgiu em agosto e postou 31 vezes #Costabem. Ruidesa2, criado em agosto, sem foto, sem seguidores, nem segue ninguém. Aliás, nem sequer twitou nada, limitou-se a fazer likes em dez publicações com #Costabem. Fê-lo, por exemplo, num dos 32 tweets com #Costabem da conta TaniaPer_1986, também criada em agosto. A lista continua: ManuelFerr8ra, de agosto, três seguidores, 23 #Costabem; MendesAntnio3, criado em agosto, zero seguidores, um único tweet na página, #Costabem.Ora, o que é que aconteceu ao resultado? Ganhou o #Costamal e com grande vantagem: é que do outro lado havia tantos ou mais perfis "vazios" a postar a hashtag que permitia votar no programa. Mas não é caso único. Aconteceu com as entrevistas de Assunção Cristas, Catarina Martins e Rui Rio. Com a campanha eleitoral e os debates televisivos a arrancar em força, os bots e perfis falsos estão em força nas redes sociais. Saiba onde, como funcionam, e se determinam os resultados das votações e discussões online.