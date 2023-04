Quando o Parlamento foi invadido por dois estudantes

É um caso insólito, sem precedentes. Dois jovens estudantes portugueses conseguiram invadir o parlamento na madrugada de 13 de março de 2022, de sábado para domingo. "Entraram indevidamente nas instalações da Assembleia da República (AR), saltando o muro que confina com a Rua de São Bento", confirmou à SÁBADO fonte oficial do gabinete do secretário-geral da AR, Albino de Azevedo Soares.