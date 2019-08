Pulseira eletrónica para suspeito de agredir companheira na Maia

Um juiz de instrução criminal colocou sob vigilância eletrónica um homem da Maia, distrito do Porto, indiciado por ameaçar e agredir reiteradamente a companheira durante cinco anos, anunciou esta quarta-feira a GNR , que deteve o homem.O homem, de 33 anos, foi detido na terça-feira, a coberto de mandado judicial, após agredir a companheira, de 43, na via pública, segundo aquela força policial.As autoridades apuraram que a situação de violência doméstica persistia há cinco anos, especifica a GNR, num comunicado do seu Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas."Reiteradamente, [o homem] injuriava, ameaçava de morte e agredia fisicamente a vítima, sua companheira, que com ele mantinha uma relação análoga à dos cônjuges", refere a GNR.Há mesmo registo de que a mulher "já havia formalizado queixa contra o suspeito mas que acabou por desistir".Na sequência da detenção, o suspeito foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de se aproximar da vítima até uma distância de 500 metros e proibição de contactos por qualquer meio com a vítima, vigiado por pulseira eletrónica.