Os vouchers para entrega de manuais escolares gratuitos abragem agora todos os alunos até ao 12º ano, num custo de 145 milhões de euros. Ao contrário dos anos anteriores, o pagamento do processo passou a ser feito pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, que prometeu pagar em 15 dias.

Ao Jornal de Notícias, livreiros de vários pontos do País garantem que ainda não receberam dinheiro nenhum, havendo inclusivamente quem tenha pedido empréstimos ao banco para poder enfrentar o problema. "Há muitas papelarias que não vão aguentar! No ano passado, os livros só eram gratuitos até ao 6º ano, ou seja, o dinheiro que faturávamos com o 3º ciclo e secundário dava para aguentar a demora do pagamento dos vouchers. Este ano, com manuais gratuitos até ao 12º ano, é muito complicado", explicou Pedro Silva, com uma papelaria em Vila do Conde. E não tem dúvidas: se este ano vender livros a 450 alunos, como aconteceu o ano passado, fica com 40 mil euros "empatados".Ao mesmo jornal, a Confederação Nacional das Associações de Pais garantiu não ter recebido queixas, mas que está "atenta" a eventuais problemas.