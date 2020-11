PSP termina festa de Erasmus em Coimbra. Estavam mais de 30 estudantes numa cave

A PSP terminou, na madrugada desta sexta-feira, uma festa de estudantes de Erasmus, na cave de uma residência em Coimbra, onde estavam mais de 30 jovens.Os estudantes espanhóis quando perceberam a presença das autoridades desligaram a música, apagaram as luzes e refugiaram-se nas várias divisões para não serem identificados. A PSP apenas identificou 11 indivíduos, com idades entre os 20 e 21 anos.

"Todos os identificados foram advertidos de que se encontravam a violar as regras do Estado de Calamidade em vigor e das consequências daí resultantes, nomeadamente do respetivo processo de contraordenação", pode ler-se numa nota enviada às redações.