Covid-19. Três festas de Erasmus no centro das infeções no ensino superior

Cerca de 500 estudantes do ensino superior público estão infetados com Covid-19. De acordo com o Público, boa parte deste número deve-se a um foco de contágio entre a comunidade de alunos Erasmus no Norte.

As autoridades de saúde identificaram pelo menos três festas entre estudantes estrangeiros na base do surto. Só a Universidade do Porto concentra quase metade dos 483 casos de infeção pelo novo coronavírus.