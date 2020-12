Fazem a marcação de véspera numa plataforma de reservas de alojamento local (AL). À falta de bares e discotecas, encerrados pela pandemia, os jovens e boémios de meia-idade, que não querem perder os melhores anos, seguem uma nova moda de Norte a Sul do País: recorrem ao arrendamento de curta duração para festas clandestinas, mediante uma desculpa qualquer. Até porque é fácil arranjar vaga e os preços descem em contexto de crise sanitária.



Joana e Matilde (nomes fictícios), de 19 e 21 anos, respetivamente, revelam à SÁBADO como participam nestes convívios no Estoril e Chiado, regados a álcool. Quanto ao bairro histórico da Graça, a animação foi audível para a vizinhança em finais de março. Em pleno confinamento, as colunas de som foram parar a uma varanda virada para a rua. João (nome fictício), com mais de 40 anos, relata as farras no litoral alentejano. Mas subindo ao Porto e extremo Norte, vários operadores de AL indignam-se com os excessos e fazem contas aos estragos.





