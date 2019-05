Da operação resultaram 23 infrações por proprietários de veículos em fim de vida "não terem procedido ao encaminhamento para centro ou operador especializado" e 16 relacionadas com a defesa da floresta contra incêndios, "no que toca à gestão de matéria combustível em zonas de risco de incêndio, como seja, a ausência de limpeza em áreas limítrofes da rede viária e ferroviária".



Foram ainda detetadas oito infrações pela gestão incorreta de resíduos poluentes, seis por abandono de resíduos poluentes e seis por lançamento de hidrocarbonetos no sistema de drenagem de águas residuais urbanas.



No que toca a apreensões, foram retiradas quatro aves ao seu proprietário por as mesmas serem consideradas espécies protegidas e, por isso, estarem indevidamente detidas em cativeiro.



Segundo a PSP, a operação "incidiu sobre a prevenção de comportamentos ou condutas que podem resultar em infrações ambientais, para além de fiscalizações direcionadas para o escrupuloso cumprimento da legislação ambiental em vigor".



Para além das infrações ambientais, foram ainda registadas outras 46 transgressões, sobretudo em estabelecimentos comerciais, relacionadas com a falta de afixação de mapa de horário de funcionamento ou de letreiro informativo da existência de Livro Reclamações.

