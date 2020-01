PSP regista sete mortos na estrada no final de operação de Natal e Ano Novo

O balanço final da operação de Natal e Ano Novo da Polícia de Segurança Pública registou sete mortes, 27 feridos graves e 854 ligeiros, informou hoje a força policial em comunicado.

Desde o início do ano, morreu uma pessoa e 216 ficaram feridas, cinco em estado grave, somando-se aos números do balanço anterior, lançado na semana passada, que dava conta de seis mortos.

No total, morreram mais quatro pessoas do que na operação levada a cabo durante as festas de Natal e Ano Novo de 2018-19.

A PSP deteve 835 pessoas, 258 das quais por conduzirem com álcool a mais no sangue e 134 por conduzirem sem carta.

No balanço provisório feito no domingo pela GNR, contaram-se 10 mortos, 57 feridos graves e 929 ligeiros em cerca de 3.400 acidentes rodoviários.

Nas áreas com jurisdição da GNR registaram-se 3.477 acidentes rodoviários.