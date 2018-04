Durante as duas primeiras semanas de Maio, os polícias do Comando Metropolitano de Lisboa estão impedidos de tirar ferias, e de gozar folgas e créditos horários, devido ao Festival da Eurovisão, noticia o Público esta quinta-feira. O festival decorre em Lisboa entre 8 e 12 de Maio.

Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), garante que o sindicato soube das restrições através dos seus associados, explicando que a "sobrecarga dos profissionais" se deve à diminuição do número de efectivos – no ano passado, saíram 921 elementos e entraram apenas 305, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2017.

Hugo Palma, o porta-voz da direcção nacional da PSP, confirmou ao jornal que existe um despacho do Comando Metropolitano de Lisboa onde são referidas as restrições. O responsável explicou que o impedimento de marcar férias e folgas se deve à dimensão do evento – são esperadas cerca de 70 mil pessoas na capital portuguesa.

Contudo, o porta-voz ressalva que existiram excepções relativas às férias – quem já tinha férias marcadas, com viagens e hotéis pagos, não saiu prejudicado. "Já foram feitas algumas dezenas de excepções", disse Hugo Palma.

As folgas não serão mesmo permitidas entre 6 e 12 de Maio. "Todas as folgas não gozadas nestes dias são acumuladas", garantiu o responsável.

Hotéis cheios na altura do festival

Para os quatro dias do Festival da Eurovisão, os principais hotéis de Lisboa estão quase esgotados. Segundo o Diário de Notícias, os números que se estão a registar equivalem a cerca de metade dos alcançados durante a última Web Summit – que trouxe à capital mais de 50 mil pessoas.

De acordo com um relatório da agência internacional de viagens online eDreams, a principal origem dos voos para a data do festival é França, representando 29,2% dos passageiros com reservas para essa semana. Segue-se a Alemanha (18%) e Espanha (10%).

Devido ao crescimento da procura, as companhias aéreas aumentaram em 18% os preços médios dos voos para Lisboa.