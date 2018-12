Ministério Público acredita que Luís Gaiba terá tentado desviar as suspeitas de si ao alertar a sua hierarquia para as fragilidades na segurança e controlo do armamento.

O agente da PSP que está, desde este sábado, em prisão preventiva por ter furtado 57 pistolas Glock do armeiro do qual era responsável alertou os seus superiores para as fragilidades na segurança e controlo do armamento. De acordo com o Jornal de Notícias, a estratégia de Luís Gaiba teria como objectivo desviar de si eventuais suspeitas do roubo.

O jornal refere que este plano terá sido concebido no mesmo momento em que o agente terá começado a furtar pistolas que não estavam atribuídas a nenhum colega, colocando-as no mercado negro a preços que chegavam aos três mil euros por unidade.

Através de um e-mail, Gaiba terá alertado a sua hierarquia para a ausência de controlo e actualização de registos no acesso ao armeiro, além da existência de várias chaves das instalações – dispersas por múltiplos departamentos.

De acordo com o Jornal de Notícias, o Ministério Público acredita que o alerta terá acontecido como uma demonstração de preocupação que, pensava Luís Gaiba, iria afastar de si as suspeitas. O agente referenciou as Glock que não estavam distribuídas a nenhum agente e que, por isso, não seriam levantadas do armeiro sem que fosse dada a falta delas.