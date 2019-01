Desde o verão de 2017 que a PSP recebe nas suas cantinas bens alimentares de uma das empresas acusada de corrupção no caso das messes da Força Aérea. Apesar de inúmeros casos de faturas inflacionadas que foram detetadas pelo Ministério Público (MP) no âmbito da Operação Zeus, não existem mecanismos legais cautelares para evitar que a Pac & Bom continue a fornecer o Estado, uma vez que até ser condenada é considerada como inocente, noticia o jornal Público deste domingo. O processo começa esta segunda-feira a ser julgado.

No total, o esquema que funcionou em bases aéreas de praticamente todo o país durante décadas terá dado origem a prejuízos "significativamente superiores" a 2,5 milhões de euros. O método passava por cobrar à Força Aérea valores superiores à quantidade de bens alimentares que eram entregues. O lucro da operação era depois dividido entre as empresas, neste caso a Pac & Bom, e os militares envolvidos.

Além da sobrefaturação, os militares forneciam ainda informação privilegiada às firmas sobre concursos de abastecimento que iam ser lançados, enquanto encobriam as faturas inflacionadas.

Ao jornal, a PSP justifica a associação com a Pac & Bom, referindo que ainda não existe uma condenação e que "a mera suspeita" que recai sobre a empresa "não afasta a titularidade de direitos" nem cria qualquer impedimento à sua contratação. Acrescenta que a Pac & Bom - que ganhou cinco concursos nas messes da PSP, além de dois contratos por ajuste direto - "tem cumprido as obrigações contratuais, não existindo causa para extinção dos contratos firmados em consonância com o princípio da legalidade".

Na mesma Operação Zeus em que está implicada a Pac & Bom estão 68 arguidos que a Força Aérea confirma ao Público continuarem ao serviço, ressalvando que "assumem atualmente funções sem qualquer ligação à contratação pública". O jornal indica ainda que a Força Aérea não se constituiu como assistente neste processo, embora pudesse tê-lo feito por ter sido lesada.