Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, além de ficarem proibidos de trabalhar temporariamente no aeroporto.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, deteve seis funcionários do Aeroporto Humberto Delgado por suspeita da prática de crime de furto.

Os atos, que ocorreram no dia 31 de dezembro, foram efetuados por funcionários com idades entre os 38 e 53 anos de idade (cinco homens e uma mulher) que trabalhavam para empresas responsáveis pela limpeza do interior dos aviões.

A denúncia partiu de um "passageiro de nacionalidade alemã, que se encontrava em território nacional para apanhar um voo de ligação para os Estados Unidos", lê-se no comunicado da PSP. O cidadão apercebeu-se da falta de uma pequena bolsa quando chegou à porta de embarque do seu voo para o território norte-americano, que continha um telemóvel, vários documentos e sete mil euros em notas de diferentes valores.

No comunicado, a PSP explica que os agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária estavam no aeroporto com medidas adicionais de segurança por causa dos passageiros que embarcam para os EUA e conseguiram atuar rápido, identificando os autores do crime e recuperando os objetos furtados.

Além dos valores roubados ao passageiro alemão, ainda foi possível recuperar dos suspeitos mais de 5 mil euros, um telemóvel no valor de 800 euros e vários documentos.

Os suspeitos do furto já foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, estando "temporariamente impedidos de trabalhar no Aeroporto Humberto Delgado".