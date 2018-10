"Espera-se uma reacção do senhor ministro" da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lê-se no post no Facebook.

O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública, um dos sindicatos que partilhou imagens da detenção dos fugitivos do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, divulgou uma imagem de um agente agredido. "Para os defensores dos direitos, liberdades e garantias, isto é apenas o risco da profissão. Sabem qual o único dado inalienável da Constituição? Espera-se uma reacção do senhor ministro, já sabemos é ser cidadão de terceira", lê-se na legenda.



De seguida, o Sindicato partilhou mais uma mensagem na mesma rede social, criticando Eduardo Cabrita e Marcelo Rebelo de Sousa: "Lamentável que o senhor Ministro da Administração Interna e Presidente da República façam uma avaliação de prognose em como as fotos foram tiradas por polícias".



O Sindicato reage assim à instauração de um inquérito por parte do Ministério da Administração Interna à fuga dos três suspeitos de roubo do TIC do Porto e à divulgação das imagens da detenção dos fugitivos, no Facebook.