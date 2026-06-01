PSP deteve no aeroporto de Lisboa homem condenado a 11 anos de prisão

"O cidadão foi condenado pela prática de diversos crimes graves, designadamente roubo qualificado ou agravado, violação e sequestro", revela a Polícia.

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A PSP deteve no sábado no aeroporto de Lisboa um homem de 47 anos, estrangeiro, condenado a 11 anos de prisão por roubo qualificado, violação e sequestro, adiantou esta segunda-feira esta polícia em comunicado.



PSP deteve estrangeiro no aeroporto Lusa

"A detenção ocorreu pelas 08:30, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido por autoridade judicial portuguesa, na sequência de decisão transitada em julgado. O cidadão foi condenado pela prática de diversos crimes graves, designadamente roubo qualificado ou agravado, violação e sequestro, tendo-lhe sido aplicada uma pena de 11 anos de prisão", lê-se na informação divulgada hoje pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

O comunicado adianta ainda que o detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento da pena.

A PSP afirma ainda que a detenção ocorrida no aeroporto "evidencia a importância da atuação especializada" desta força policial no controlo de fronteiras, "nomeadamente através da análise comportamental, da verificação documental e da fiscalização direcionada de passageiros, contribuindo para a segurança interna".