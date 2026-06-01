Direito de resposta do Ministério da Justiça/IRN

A SÁBADO recebeu o seguinte direito de resposta em relação ao artigo "Bloqueio total. Lisboa sem agendamentos para renovar cartão de cidadão".

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Na sequência do email enviado pela jornalista Rita Rato Nunes, no passado dia 19 de maio, solicitando esclarecimentos do Ministério da Justiça até às 11h00 de sexta-feira, dia 22 de maio, cumpre-nos registar o profundo desagrado relativamente à peça publicada pela revista SÁBADO sobre o funcionamento dos serviços de Cartão de Cidadão.

É um facto que a resposta do Ministério da Justiça/IRN foi remetida no dia 23 de maio, pelas 13h43. Não ignoramos, por isso, que os esclarecimentos enviados já não tenham chegado a tempo da edição impressa da revista.

Contudo, essa circunstância não impede - nem justifica - a manutenção, no formato digital, de informação inexata e geradora de alarmismo social, sobretudo quando a redação passou a dispor de elementos oficiais que contrariavam objetivamente a narrativa transmitida aos leitores de um alegado “bloqueio total” ou de inexistência de vagas para renovação do Cartão de Cidadão até final de 2026.

A notícia publicada cria uma perceção manifestamente errada sobre o funcionamento dos serviços públicos, omitindo informação essencial sobre os mecanismos de atendimento efetivamente disponíveis e contribuindo para um sentimento injustificado de insegurança e desinformação junto dos cidadãos.

Lamentamos, por isso, a opção editorial de manter online uma peça assente numa narrativa manifestamente incompleta, sem atualização ou contextualização posterior à receção dos esclarecimentos oficiais enviados pelo Ministério da Justiça.

Este tipo de abordagem não contribui para a credibilidade dos órgãos de comunicação social, cuja missão deve assentar no rigor, no apuramento dos factos e na veiculação de informação verdadeira, equilibrada e contextualizada.

Nestes termos, solicitamos a publicação do texto em anexo, a título de direito de resposta e esclarecimento, quer no site da revista SÁBADO, quer na próxima edição impressa, em termos proporcionais ao destaque conferido à notícia originalmente publicada.

Ministério da Justiça/IRN