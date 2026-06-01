Óbito: Cavaco Silva recorda Carlos Brito como um "homem sincero e íntegro"

O antigo chefe de Estado recorda Carlos Brito como "um notável homem do Norte", realçando o seu envolvimento "nas instituições públicas do Porto, onde foi também Governador Civil".

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O antigo primeiro-ministro e ex-Presidente da República Cavaco Silva lamentou hoje a morte de Carlos Brito, ministro da Defesa do seu segundo Governo, recordando-o como um "homem sincero e íntegro".



Cavaco Silva, antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro EPA

"Foi com grande pesar que tomei conhecimento da morte do Eng.º Carlos de Brito, Vice-Presidente no PSD durante a minha liderança e meu Ministro da Defesa no XI Governo Constitucional", escreve Cavaco Silva numa declaração enviada à Lusa.

O antigo chefe de Estado recorda Carlos Brito como "um notável homem do Norte", realçando o seu envolvimento "nas instituições públicas do Porto, onde foi também Governador Civil".

"Nesta ocasião triste do seu falecimento, quero prestar homenagem e reconhecimento público ao seu comprometimento com a causa pública e com a sua cidade e região", afirma o ex-líder do PSD.

Aníbal Cavaco Silva diz que "partiu um homem bom, um homem sincero e íntegro, de enorme cortesia em todos os momentos da sua vida e um grande social-democrata", e endereça à família o seu "profundo pesar".

A morte do antigo dirigente social-democrata Carlos Brito, que foi também governador civil e vereador da Câmara Municipal do Porto foi divulgada no domingo pelo PSD.

Carlos Eugénio Pereira de Brito nasceu em 19 de novembro de 1935, no Porto, e era engenheiro civil.

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