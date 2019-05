Da operação resultaram ainda a apreensão 52.060 doses de haxixe, 5.100 doses de ecstasy, 400 doses de cocaína, duas viaturas, bem como vários equipamentos de comunicações.



Os detidos, "suspeitos de introduzir grandes quantidades de estupefaciente na zona da Grande Lisboa", foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca Lisboa Oeste e ficaram a aguardar os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de prisão preventiva".

A PSP anunciou este domingo que deteve, na Amadora, três jovens por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, que ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa, através da divisão policial da Amadora, precisou que as detenções - dois homens, com 24 e 33 anos e uma mulher, com 21 anos - ocorreram na sexta-feira, durante uma operação que incluiu a realização de quatro buscas.