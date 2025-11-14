Sábado – Pense por si

Belga Serge Rangoni é novo diretor artístico das artes performativas do CCB

Lusa 10:58
Decisão foi tomada por unanimidade pelo conselho de administração.

O gestor e encenador belga Serge Rangoni, atual diretor-geral e artístico do Teatro de Liège, vai ser o novo diretor artístico das artes performativas do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, anunciou esta sexta-feira a instituição, em comunicado.

CCB tem um novo diretor-geral e artístico
CCB tem um novo diretor-geral e artístico Blazenka Babic/iStockphoto

A decisão foi tomada por unanimidade pelo conselho de administração do CCB, presidido por Nuno Vassallo e Silva, com base no reconhecimento da "qualidade e visão estratégica apresentadas na candidatura" ao concurso para o cargo proposta por Serge Rangoni, que iniciará funções no dia 02 de fevereiro de 2026 para um mandato de quatro anos, segundo o comunicado.

Na escolha do encenador e gestor cultural, que irá substituir a programadora artística Aida Tavares, também pesou "a vasta experiência [de Serge Rangoni] enquanto diretor artístico e gestor cultural, adquirida tanto no Teatro de Liège como no Museu de Arte Contemporânea do Grand-Hornu, em Mons", acrescenta a nota.

