Ministério Público diz que precisa de mais dois anos para investigar Operação Influencer

Além de os magistrados não estarem em exclusividade com este processo, há um elevado volume de informação para ser analisada.

Os procuradores que têm em mãos a Operação Influencer já fizeram saber que vão precisar de mais dois anos para concluir a investigação, avança esta sexta-feira o Correio da Manhã. Nos últimos tempos têm surgido pedidos de aceleração por parte de alguns dos arguidos, mas o elevado volume de informação recolhida nas buscas de novembro de 2023, a par da falta de meios para a análise desses dados, levou o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, a rejeitar os requerimentos das defesas. Os magistrados, que não trabalham em regime de exclusividade neste caso, preveem um prazo de 24 meses para fechar a investigação.



Amadeu Guerra, procurador-geral da República Bruno Colaço/Medialivre

Leia mais no Correio da Manhã.