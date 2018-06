As detenções ocorreram por roubo, furto, tráfico de droga, condução sob efeito de álcool, entre outras.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve 38 pessoas entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 deste sábado por roubo, furto, tráfico de droga, condução sob efeito de álcool, entre outras, anunciou esta polícia em comunicado.



De acordo com a informação da PSP, foram detidas 11 pessoas em cumprimento de mandados de detenção, sete por condução sob efeito de álcool, seis por furto, quatro por roubo, dois por posse e tráfico de estupefacientes, uma por violência doméstica, entre outras situações.



As detenções foram feitas pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa "no âmbito da sua actividade operacional e através das diversas ocorrências e operações de fiscalização em toda a sua área de responsabilidade".