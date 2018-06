Relacionado Trânsito normalizado na Ponte 25 de Abril

Um acidente na Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, provocou este sábado ferimentos nos ocupantes das três viaturas envolvidas e obrigou ao corte da via central, o que está a originar um congestionamento nos acessos.Contactado pela Lusa, o oficial de dia da Polícia de Segurança Pública (PSP) não precisou o número de vítimas do acidente, cujo alerta foi dado às 13:00.A PSP remeteu para mais tarde informação sobre o estado dos feridos.A polícia também não revelou para já as circunstâncias que provocaram o acidente de viação.