O músico português David Carreira lançou, no passado domingo, o seu mais recente single e este já está a causar polémica. "O Problema É Que Ela É Linda", em parceria com o angolano Deejay Telio e o brasileiro MC Zuka, alcançou as 500 mil visualizações e o primeiro lugar na plataforma YouTube em Portugal em pouco mais de três dias, mas está a revoltar polícias devido ao uso de uma viatura da PSP no videoclipe.

No vídeo da música, pode ver-se Telio sentado em cima de um carro da Polícia de Segurança Pública, com várias mulheres em cima dele e as portas do automóvel abertas. No momento em que o carro aparece no videoclipe, o músico angolano canta "mas a f*** é que ela é linda".

Ora, de acordo com o jornal i, a viatura foi "alugada" pela produtora que concebeu o videoclipe. No entanto, o porta-voz da PSP, Hugo Palma, refere que a autorização foi concedida apenas para propósitos cenográficos e não com pessoas sentadas sobre ele.

Fonte oficial da polícia explicou ao diário que está a ser analisada uma reacção a este incidente mas, dentro da PSP, há quem considere que a banalização dos carros da instituição neste tipo de produções coloca em causa a imagem das autoridades.

Ao jornal, a Organização Sindical dos Polícias considerou a situação "incompreensível e intolerável". A OSP/PSP referiu que o mais grave são as palavras proferidas no momento em que aparece o carro de patrulha no videoclipe, pois consideram que "a dignidade e nobreza da PSP foi posta em causa".

"No entender da OSP/PSP a música nada tem a ver com o serviço policial e desfigura a instituição como algo banal e indigno em que qualquer um pode espojar-se em cima de uma viatura de serviço policial e fazer e dizer o que bem lhe apetece", falou uma fonte do sindicato ao i.

Em resposta, a agência de comunicação de David Carreira refere que a produção do vídeo "ficou a cargo da entidade RegiBrainstorm, e esta procedeu ao pedido das respectivas licenças e autorizações na Direcção Nacional da PSP, através do seu gabinete de relações públicas, junto da qual foi feito um pagamento pelo serviço". A empresa refere ainda ao jornal que foi feito "um acompanhamento de um responsável da entidade em todos os momentos do processo".

Só no ano de 2018, já foram realizados 15 pedidos à PSP para a utilização de viaturas para produções. Destes, apenas dois foram recusados. Para este tipo de serviço, o custo é de 20 euros à hora, ao qual se soma o combustível.