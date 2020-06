PSD vai abster-se e viabilizar Orçamento Suplementar

O PSD vai abster-se na votação do Orçamento Suplementar na generalidade, esta quarta-feira, viabilizando o documento através do voto a favor do PS. De acordo com a Rádio Renascença, a decisão foi comunicada por Rui Rio, líder da bancada social-democrata, à restante direção.

De acordo com a mesma rádio, o PS está já a trabalhar no debate desta quarta-feira com a indicação de que o PSD se vai abster na votação na generalidade. A decisão dos sociais-democratas foi tomada esta terça-feira na reunião da Comissão Política Nacional do partido, confirmou à Lusa fonte oficial do partido.

Na quarta-feira, em entrevista à TVI, Rio já tinha admitido que não iria "inundar o Orçamento Suplementar de propostas".

Também o Bloco de Esquerda e o PCP já admitiram viabilizar o documento através da abstenção na votação na generalidade do Orçamento Suplementar.