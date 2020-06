O Orçamento Suplementar prevê que a banca pague uma contribuição adicional de solidariedade que deve render ao Estado cerca de 33 milhões de euros. Mas o PSD está contra."Não estamos preocupados com a banca", explicou o deputado Carlos Silva, depois de o ministro das Finanças, João Leão, ter estranhado que os sociais-democratas se oponham a um imposto que servirá para reforçar o financiamento do Fundo de Estabilização da Segurança Social.Carlos Silva clarificou a posição do partido, explicando que o que PSD teme é que a factura desta nova contribuição venha a ser suportada pelos clientes."Imposto de hoje sobre a banca são comissões amanhã sobre os clientes", afirmou Carlos Silva, que não entende de que forma esta contribuição se vai compatibilizar com as propostas de limitação às comissões bancárias que estão a ser debatidas no Parlamento.Antes, João Leão tinha recordado que Rui Rio já reclamou que os bancos cumpram o seu papel na ajuda aos portugueses na crise provocada pela pandemia de covid-19. "Quando se pede uma contribuição adicional à banca afinal o PSD é contra", atacou o governante."Depois de todo o esforço que os portugueses fizeram em injeções de capital nos bancos", apontou João Leão, "esta é a principal oposição do PSD" ao Orçamento Suplementar."A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Isto é absolutamente claro. Aquilo que tem de ser o objetivo da banca tem de ser um lucro zero no exercício de 2020 e no exercício de 2021", declarou Rui Rio no debate parlamentar sobre o decreto presidencial do estado de emergência no dia 2 de abril. Rio considerou mesmo que lucros em 2020 "serão uma vergonha e uma ingratidão para com o povo português".