Ana Paula Dias tem muitas saudades dos seus meninos. Mas, quando a 1 de junho, os jardins de infância abriram, a educadora de infância teve de fazer uma escolha: vive com diabetes tipo 1 há 24 anos.Sentiu que se estava a pôr em risco. Tal como ao filho e à mãe, de quem é a única cuidadora.Nessa data, o teletrabalho, que cumpriu desde meados de março, deixou de ser possível. Mas o aumento das infeções em Alenquer, onde vive, deixavam-na "bastante preocupada". A escola é "grande", com nove salas com crianças vindas de Alenquer e dos concelhos vizinhos onde a Covid-19 estava implantada. E as perguntas acumulavam-se na mente da educadora de infância, de 54 anos. Um exemplo: "As crianças não usam máscara, até podem não ter sintomas e transmitir a Covid."Falou com o médico assistente. "E a sua opinião veio de encontro ao que eu penso, de que seria melhor não arriscar nesta primeira fase." Mas a declaração de que é doente crónica que lhe passou de nada serviu na escola. "Não aceitaram, nem podiam aceitar" por causa do que diz a lei", descreve. E o que diz?A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia têm alertado para a injustiça criada com uma retificação na lei que o governo justificou como uma alteração de "caráter exemplificativo".Aconteceu no início de maio, quando numa correção à le i se excluíram hipertensos e diabéticos do grupo de "portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco". Deixavam, por isso, a lista do regime excecional de proteção que lhes permitiria justificar as faltas por declaração médica quando não fosse possível estarem em teletrabalho."Passou um sinal, que é interpretado pelas entidades patronais, de que a diabetes e a hipertensão deixam de estar consideradas como situações que necessitam de eventual proteção", diz o diretor clínico da APDP, João Raposo.Consequência? Ao contrário de outros grupos de risco, que se mantém descritos na lei (doenças cardiovasculares, doença respiratória crónica, doença oncológica e com insuficiência renal), e têm as faltas justificadas, diabéticos e hipertensos não têm conseguido recorrer a essa exceção.Este é um problema para uma "minoria", refere João Raposo. "A maior parte das pessoas querem voltar ao trabalho. Há uma minoria que, pela zona onde vivem, pelos transportes públicos que têm que utilizar ou outras situações no trabalho, não se sentem à vontade", refere o também responsável pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia. É o caso desta educadora de infância.Ana Paula Dias acabou por apresentar um atestado de baixa médica. Mas sente-se injustiçada com isso: "Não estou doente, estou a proteger-me", diz. "Ninguém mais do que eu gostaria de estar a trabalhar. Está-me a custar um bocadinho não estar a trabalhar e digo às minhas colegas que, quando isto acalmar, vou trabalhar." Até lá, com a baixa, está a ganhar apenas uma fatia do seu ordenado -- e os três primeiros dias nem sequer foram pagos.Outra colega sua, que é hipertensa, resolveu "arriscar" e está a trabalhar.Todavia, alerta João Raposo, os atestados médicos não podem ser a regra quando estes doentes crónicos estão controlados. A solução é outra: "Em tempos de exceção, tem de se fazer um enquadramento excecional", diz.Para resolver esta situação, o parlamento votou as propostas de PSD, Bloco e PCP para que a redação da lei regresse à forma inicial, de modo a que diabéticos e hipertensos possam justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, "desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação da atividade".E a comissão parlamentar de saúde inicia, nesta quarta-feira, 17, a discussão dos pedidos de apreciação parlamentar desta lei que, dizem os comunistas, "acaba por contrariar o entendimento e as orientações da DGS". Estes pacientes, acrescentam os deputados do PSD, estão em "inegável risco" "perante a Covid-1".