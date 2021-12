Turmas em isolamento 'três e quatro vezes'. Mais penalizados foram os mais novos, não vacinados

No primeiro período, que agora termina, chegou a haver turmas que foram colocadas em isolamento profilático "duas, três e quatro vezes". Foi entre as crianças do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo que mais foram enviadas para casa depois de um colega, professor ou auxiliar ter testado positivo.



Esta é a perceção de Filinto Lima, que preside à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Todavia, não pode ser confirmada por dados oficiais.



A SÁBADO solicitou ao Ministério da Educação que concretizasse quantas turmas estiveram em isolamento mais do que uma vez ao longo deste 1.º período, mas a posição do ministério de Tiago Brandão Rodrigues é que não têm sido facultados números sobre esta realidade, que é "dinâmica", com turmas a sair e a entrar de isolamento e em que as informações dependem sempre da inserção dos dados pelos responsáveis (em regra delegados de saúde) em plataformas.

Não vacinados e sem máscaras levou a "rigor maior"