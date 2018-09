A direcção da bancada do PSD deve indicar Alberto João Jardim para a comissão técnica independente sobre a descentralização.

O nome de Alberto João Jardim está a ser ponderado pelo PSD para a comissão técnica independente sobre a descentralização.



A escolha do ex-líder do Governo regional da Madeira está, porém, a causar mal-estar no PSD.



A SÁBADO sabe que na direcção da bancada social-democrata o nome ainda não é dado como fechado, mas é para já a hipótese com mais força.



Contactado pela SÁBADO, António Costa e Silva, da direcção da bancada do PSD, não se quer pronunciar sobre nenhum nome, alegando que os sociais-democratas querem perceber o perfil dos outros nomes indicados pelos restantes partidos.



"O PSD propôs aos outros partidos que os nomes fossem indicados no sentido de se formar uma equipa, num espírito de complementaridade", diz Costa e Silva, admitindo que a personalidade nomeada pelo seu partido pode ser outra consoante os membros apontados pelos restantes grupos parlamentares.



Cada partido deve indicar até amanhã um nome ao presidente da Assembleia da República, cabendo a Ferro Rodrigues apresentar também uma personalidade.



Contactado pela SÁBADO, o gabinete de Ferro Rodrigues não quis adiantar que partidos indicaram já um nome, avançando apenas que já foram entregues duas propostas.



A SÁBADO sabe que o PS já tem um nome escolhido e que não será um militante socialista, uma vez que o partido entende que esta comissão deve ter um perfil técnico.