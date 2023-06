Chega é 'vetor comum para movimentos mais extremos', aponta ONG norte-americana

Relatório da ONG norte-americana Global Project Against Hate and Extremism avisa que o Chega tem "trabalhado para envenenar o discurso nacional com uma retórica racista, anti-LGBTQ+, anti-imigração e anticigana."

A organização não-governamental norte-americana Global Project Against Hate and Extremism (Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, em inglês) aponta o partido Chega como "o vetor comum para movimentos mais extremos da extrema-direita portuguesa", no mais recente relatório Ódio de Extrema-Direita e Grupos Extremistas em Portugal.







TIAGO PETINGA/LUSA

"O Chega, que superficialmente se assemelha aos típicos partidos populistas de toda a Europa, também é o vetor comum para movimentos mais extremos da extrema-direita portuguesa, incluindo nacionalistas, identitários, conspiracionistas, supremacistas brancos, nostálgicos de Salazar, nacionalistas cristãos e outros que apoiam o autoritarismo", lê-se no documento, publicado esta terça-feira.A organização foi fundada em 2020 Heidi Beirich e Wendy Via, duas especialistas em extremismo vindas do Southern Poverty Law Center, histórica organização de direitos civis nos Estados Unidos, popularizada por uma série de processos contra o grupo supremacista Ku Klux Klan na década de 1980. Após monitorizar os grupos de extrema-direita em França, Bulgária, Irlanda e Austrália, o foco das norte-americanas é agora Portugal — e segunda a ONG, o partido liderado por André Ventura está no centro do movimento. "A extrema-direita portuguesa é cada vez mais dominada pelo partido Chega, liderado pelo carismático líder populista André Ventura. Desde que elegeu o primeiro deputado em 2019, o partido tem trabalhado para envenenar o discurso nacional com uma retórica racista, anti-LGBTQ+, anti-imigração e anticigana."O relatório explora 13 grupos: três partidos (Alternativa Democrática Nacional (ADN), Ergue-Te/PNR e o Chega e a respetiva jota) e coloca-os ao lado de vários movimentos, como o Habeas Corpus do ex-juiz Rui Castro, os Proud Boys, o Escudo Identitário, a Força Nova, além dos neonazis Movimento Social Nacionalista, Portugal Hammerskins e Portugal Active Club.Sobre o partido ADN, a ONG afirma que "foi formado por vários ex-membros do Chega após uma divisão entre a ala mainstream desse partido e a ala mais conspiracionista. Miguel Dams de Carvalho e Jorge Rodrigues de Jesus aderiram ao ADN depois de terem sido expulsos da Chega. Patrícia Sousa Uva, fundadora da Chega, e a ex-militante do Chega Lucinda Ribeiro também aderiram ao ADN em 2022". E lembra como o ex-juiz Rui Castro, "proeminente teórico da conspiração agora com o Habeas Corpus", ocupou o cargo de secretário-geral da organização, mas "desfiliou-se por causa da atenção insuficiente do partido para outra teoria da conspiração", como a SÁBADO havia noticiado. Citando várias reportagens da SÁBADO , a ONG lembra como "o Chega teve entre as suas fileiras muitos supremacistas brancos, identitários e neonazis" ao longo dos anos. No caso da Juventude Chega, os norte-americanos avisam que, "embora muitas das crenças do ramo de juventude não difiram muito do partido principal, tem membros mais radicais". "Alguns apoiaram a supremacia branca, a misoginia, elogiaram o regime salazarista e defenderam o fascismo."