PSD já fala com Ventura e CDS Sintra pondera aliança com Chega

Dias antes de Rui Rio aparecer na televisão, em entrevista à RTP, para admitir vir a "conversar" com o Chega se o partido "moderar", André Ventura sentou-se em duas ocasiões diferentes para falar com dois deputados do PSD próximos do líder laranja. Os dois encontros semi-formais, "um dentro do Parlamento e outro fora", de acordo com fonte da cúpula do Chega à(e confirmada por fonte do grupo parlamentar social-democrata), terão sido o ground zero do que poderá vir a ser uma aliança parlamentar. André Ventura confirmou "a existência de encontros", sem dar mais detalhes, frisando apenas que "a exigência do Chega é a convergência do PSD em alguns pontos da revisão constitucional", projeto que o partido quer apresentar nos próximos meses e que inclui propostas como a reforma de justiça, a possibilidade de prisão perpétua, a castração química e o trabalho obrigatório de reclusos. Ou seja, há medidas para negociar em cima da mesa.Para já, e segundo o deputado único, o PSD verá com bons olhos algumas medidas, como a diminuição do número de deputados (para 180, o número mínimo previsto pela atual Constituição), e admite analisar a possibilidade de um regime presidencialista. As últimas semanas têm sido marcados por especulações e tomadas de posição à direita, no PSD e no CDS, sobre se devem estes partidos conversar com o Chega. Mas a conversa tinha afinal começado antes. E não apenas no PSD.