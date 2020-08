Dominado fogo que deflagrou no concelho de Ourém

O incêndio que deflagrou durante a tarde de hoje na freguesia da Atouguia, concelho de Ourém (Santarém), foi dado como dominado às 21:00, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o incêndio em Vale da Perra, foi dado como dominado às 21:00 e "nunca houve" habitações em risco.

Às 21:45 ainda estavam no local 177 bombeiros de várias corporações do distrito, apoiados por 57 veículos, segundo a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta para este incêndio foi dado às 15:27.