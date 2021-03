'Estou enervado.' Manuel Monteiro diz que foi levado ao engano para conferência do Chega

Tem dado que falar o mais recente convidado de uma conferência organizada por um grupo do Chega, marcada para 15 de abril. Manuel Monteiro, antigo líder do CDS-PP, é um dos oradores do Fórum Mobilizar Com Valores, evento de uma das listas que concorreu à liderança da distrital do partido em Braga. Enquanto o deputado e líder do Chega André Ventura diz à SÁBADO que vê a participação do histórico centrista como "um sinal da aproximação" ao Chega, Manuel Monteiro mostra-se surpreendido.