PSD entende que Marcelo está a puxar as orelhas à IL

Marcelo Rebelo de Sousa fez um desenho sobre aquelas que devem ser as condições na oposição para que o Presidente se sinta confortável a dissolver o Parlamento de uma maioria que descreve como "requentada, cansada", na entrevista dada esta quinta-feira ao Público e à RTP. A saber: é preciso garantir "politicamente" uma alternativa ao PS, com uma convergência que junte toda a direita e é necessário que haja "um partido liderante do hemisfério mais forte do que os outros". Por outras palavras, se as sondagens se mantiverem como estão, só a soma com o Chega fará com que a alternativa de direita não seja uma mera alternativa aritmética, mas o PSD também terá de ganhar terreno.