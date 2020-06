Os deputados tiveram hoje acesso ao contrato de venda do Novo Banco à Lone Star, mas a forma como o documento foi entregue ao Parlamento foi desenhada para evitar fugas de informação.

Uma fonte do BE explica à SÁBADO que "foi criado um mecanismo próprio para os deputados acederem" ao contrato entre o Estado e a Lone Star". Ou seja, o contrato já não será "secreto", como ainda esta manhã Mariana Mortágua tinha criticado na audição ao ministro das Finanças, mas permanece "confidencial".

Catarina Martins, coordenadora do BE, disse mesmo hoje em declarações aos jornalistas citadas pelo Observador que o documento está "encriptado".

O contrato voltou a ser notícia ao fazer hoje a manchete do Público. Segundo o diário, o acordo contém uma cláusula que prevê uma nova injeção pública de capital em caso de pandemia.

O ministro das Finanças, João Leão, assegurou, contudo que a notícia faz "confusão" entre a garantia pública de 3,9 mil milhões de euros prevista no contrato e a "hipotética" possibilidade de vir a ser preciso o Estado intervir para assegurar os rácios de capital do banco por causa da crise.

João Leão garantiu ainda na audição de apresentação do Orçamento Suplementar que não está prevista qualquer nova injeção de capital até ao final do ano e que as declarações do presidente do Novo Banco sobre essa eventual necessidade são "extemporâneas".

Leão afirmou que, caso se veja a verificar a necessidade de o Estado intervir para garantir os rácios do banco, o fará enquanto acionista e não no âmbito de uma garantia adicional aos 3,9 mil milhões de euros do Fundo do Resolução.