PS perde maioria absoluta nos Açores. Chega elege dois deputados

O Partido Socialista perdeu a maioria absoluta que detinha nos Açores há já 20 anos e cinco eleições regionais consecutivas. O PS conquistou 39,1% dos votos mas apenas 25 deputados contra os 29 que precisava entre os 57 deputados do parlamento açoriano.

Três partidos – Chega, PAN e Iniciativa Liberal – elegeram pela primeira vez deputados nos Açores, com o primeiro a conseguir mesmo dois representantes parlamentares – o dobro dos que tem em Portugal Continental.

Já o PCP perdeu o único deputado que tinha no parlamento regional, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP). Repete-se assim o cenário de 2004, quando a CDU não elegeu qualquer deputado nos Açores.

O PSD foi a segunda força política na região, recolhendo 33,74% dos votos e a eleição de 21 deputados. O CDS terminou em terceiro lugar, com 5,51% e três deputados eleitos. O Chega, com 5,06% elegeu dois deputados e o Bloco de Esquerda também dois, com 3,81% dos votos.

O PPM conseguiu dois deputados, um deles através de uma coligação com o CDS-PP. A Iniciativa Liberal recolheu 1,93% dos votos e um mandato, enquanto o PAN recolheu também 1,93% dos votos e um deputado.

A percentagem final de abstenção foi de 54,58% - inferior à de há quatro anos – enquanto a de votos nulos foi de 1,20%.