Queixa contra cartaz 'discriminatório' do PSD-Seixal arquivada

Durante a campanha para as eleições autárquicas, em setembro de 2021, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR ) recebeu duas denúncias contra a campanha do PSD. Em particular contra o cartaz que exibia a cara do ditador chinês Mao Tse Tung, e perguntava: "Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao Mao, Maria.” Uma das queixa lamentava que se atacasse Mao, que era descrito como "importante na luta contra o colonialismo na China".