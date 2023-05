PSD. A árdua busca por ideias e ministeriáveis para mostrar ao País

“O calendário político acelerou.” Quem o diz é um elemento do núcleo duro de Luís Montenegro, que admite que nos próximos meses o PSD vai ter de começar a dar visibilidade a uma equipa que mostre que o líder não está sozinho e que tem capacidade para apresentar uma alternativa de governo. Montenegro não se compromete com um governo sombra à inglesa, mas há na direção do partido a consciência de que é preciso começar a fazer aparecer rostos que sejam identificados com determinadas áreas.