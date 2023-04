No quartel-general de Luís Montenegro

A agenda do líder do PSD parece já de campanha. Luís Montenegro não sabe se corre uma maratona ou um sprint, mas esta é a forma como se prepara, as pessoas que o ajudam e as técnicas a que recorre para controlar o partido e ganhar o País nas próximas legislativas.

Falta pouco para as 9h30 e Luís Montenegro chega de motorista à sede do PSD, na São Caetano à Lapa, em Lisboa. Vive a poucos metros, na Travessa do Possolo, mas vem de carro porque o dia vai ser longo e cheio de visitas, num ritmo que já parece de campanha eleitoral. Mal chega ao gabinete, tem em cima da mesa os jornais do dia e uma secretária aparece para lhe perguntar se quer o pequeno-almoço. Normalmente, come uma torrada e bebe um chá, antes do primeiro café do dia, enquanto a televisão já está ligada na SIC Notícias.