PS quer ouvir presidente do INEM e pede respostas ao primeiro-ministro

"Não podemos continuar a viver num país onde quando um cidadão liga para o INEM espera ter sorte, quando aquilo que é suposto é esperar ter resposta e é isso que precisamos de ver garantido", afirmou Mariana Vieira da Silva

O PS apresentou esta quarta-feira um requerimento na Assembleia da República para ouvir com urgência o presidente do INEM na Comissão de Saúde sobre a demora no socorro a um cidadão no Seixal e pediu respostas ao primeiro-ministro.



INEM Lusa

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, a deputada do PS Mariana Vieira da Silva considerou que "neste momento a existência da senhora ministra da Saúde é pouco relevante", porque "nunca responde a nenhuma situação de dificuldade", e por isso pediu respostas "completas e rápidas" ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, realçando a sua decisão de reconduzir a ministra Ana Paula Martins.

No requerimento apresentado hoje, o PS pede para ouvir o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sobre "mais uma falha no socorro de emergência, com provável consequência na morte de um cidadão, no Seixal, depois de quase três horas à espera do socorro do INEM", referindo que segundo intervenientes na prestação do socorro esta demora pode ter sido "influenciada pelo novo sistema de triagem".