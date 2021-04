PS propõe urnas abertas mais uma hora até às 20h00 e voto confinado

Propostas foram acrescentadas ao projeto de lei que esteve em debate no parlamento, para clarificar a legislação eleitoral que os autarcas independentes se queixam de dificultar as candidaturas às eleições.

O PS propôs que as urnas nas próximas autárquicas estejam abertas mais uma hora, até às 20:00, e prevê o voto para cidadãos confinados ou idosos em lares que estiverem no concelho onde estão recenseados.



Presidenciais. Eleitora coloca o seu voto na urna Nuno Veiga/Lusa

As propostas foram acrescentadas pela bancada socialista ao projeto de lei que hoje esteve em debate, no parlamento, para clarificar a legislação eleitoral que os autarcas independentes se queixam de dificultar as candidaturas às eleições.

Estas alterações são, segundo o PS, uma tentativa de resposta aos problemas identificados durante as presidenciais de janeiro, realizadas numa fase crítica da epidemia de covid-19, com a formação de filas, tanto durante o voto antecipado como no dia da votação.

Para as próximas autárquicas, em setembro ou outubro, segundo o projeto de lei dos socialistas, não está previsto voto antecipado em mobilidade no domingo anterior, mas sim o voto de pessoas em confinamento devido à covid-19, desde que estejam no concelho onde estão recenseados.

À Lusa, a deputada socialista Isabel Oneto explicou que é alargado o âmbito da medida do voto confinado, permitindo-se o voto antecipado a quem está em estruturas de residência de idosos.

Outra das propostas passa por as urnas estarem mais tempo abertas – na prática, 12 horas, entre as 08:00 e as 20:00.

O trabalho das mesas começa às 07:30, 30 minutos mais cedo, para se poder proceder à descarga dos votos confinado e dos já habituais, de detidos, pessoas hospitalizadas, militares e estudantes.