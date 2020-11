PS e PSD trazem UTAO para a guerra orçamental

Quando foi discutida a alteração à Lei de Enquadramento Orçamental que previa pôr a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) a fazer a avaliação de propostas de alteração do Orçamento do Estado, a ideia foi contestada por CDS, BE e PCP por conferir uma espécie de "selo de qualidade" às medidas que passariam neste crivo. Mas agora PS e PSD vão usar o mecanismo criado por proposta dos sociais-democratas para pôr em causa as propostas feitas por outros.

PS quer pôr tese de Rio à prova

João Paulo Correia, da direção da bancada socialista, explica à SÁBADO que o PS vai pedir à UTAO que avalie o impacto de "três medidas propostas pelo PSD": uma alteração ao pagamento especial por conta e a redução das portagens no interior e no Algarve. O objetivo? Submeter ao teste do algodão a ideia de que Rui Rio não apresentaria propostas de alteração ao Orçamento que ponham em causa o equilíbrio das contas públicas.

"O PSD diz que este Orçamento dá tudo a todos. Deduz-se por isso que o PSD não iria apresentar propostas de aumento de despesa ou redução de receita que pudessem desequilibrar ainda mais o défice para 2021", nota João Paulo Correia que diz que as três propostas de alteração que o PS quer pôr a UTAO a avaliar terão "grande impacto orçamental". Será só uma questão de pôr a unidade técnica a fazer contas para encontrar números que o ilustrem.





PSD quer avaliar ideias da esquerda

A SÁBADO sabe que o PSD também vai pedir à UTAO que avalie pelo menos uma proposta do BE e duas do PCP. Em causa estão a proposta de incentivos à adesão ao regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde, feita pelos bloquistas, a criação de um suplemento remuneratório para os trabalhadores dos serviços essenciais, proposto pelo PCP, e a ideia – também apresentada pelos comunistas – de aplicar a taxa intermédia do IVA a todos os produtos consumidos na restauração e não apenas a alguns.

À SÁBADO, PCP, CDS e PEV assumiram não ter pedido análise semelhante a nenhuma proposta. De resto, comunistas e centristas tinham sido desde logo muito críticos a esta utilização da UTAO quando foi debatida a alteração à Lei de Enquadramento Orçamental.



CDS e PCP com dúvidas

"Ou se faz uma UTAO com condições para fazer a análise séria de todas as propostas – e isso implica que esta unidade seja muito maior e com capacidades técnicas muito superiores – ou enquanto isso não acontecer não se pode estar a criar regimes que diferenciem propostas em função de análises técnicas que são impossíveis de fazer", defendia na altura a deputada Cecília Meireles em declarações à SÁBADO.

Agora, Cecília Meireles volta a lembrar que sempre discordou desta medida de "bloco central" e frisa continuar a não ser "sério" pretender fazer uma avaliação de impacto ambiental a tão curta da distância das votações na especialidade, que se iniciam esta sexta-feira.

"Temos todas as dúvidas que a UTAO tenha meios para o fazer em tempo útil", concorda o líder parlamentar comunista, João Oliveira, relevando à SÁBADO que o PCP não tem intenção de recorrer a este mecanismo de análise de propostas.



IL queria avaliar propostas suas



Em sentido contrário, na Iniciativa Liberal entendeu-se que esta ferramenta poderia ser útil para avaliar as próprias propostas, mas, segundo fonte oficial do partido de Cotrim Figueiredo, depois de analisar a lei chegou-se à conclusão de que a lei não concede essa prorrogativa a deputados únicos, mas apenas a grupos parlamentares.

No texto aprovado em julho, na Comissão de Orçamento e Finanças, define-se que os grupos parlamentares com até dez deputados podem pedir uma análise deste tipo à UTAO; "até um quinto do número de deputados" poderão solicitar duas análises e com "um quinto ou mais dos deputados" vão poder pedir três, sendo que "por cada um quinto de deputados a mais (…) [poderá ser requerida] mais uma análise".

Em cima da mesa chegou a estar uma proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental feita pelo Governo que previa que todas as propostas de alteração orçamental fossem sujeitas a uma análise técnica da UTAO, desde que tivessem um potencial de impacto "na receita ou na despesa superior a 0,01% da despesa".

Essa ideia foi descartada depois de o coordenador da UTAO, Rui Nuno Baleiras, ter defendido num memorando enviado à Comissão de Orçamento e Finanças que os recursos gastos nessas avaliações seriam de tal ordem que "toda a demais atividade atual da UTAO deixará de existir".

Contactados pela SÁBADO, nem o coordenador de Orçamento e Finanças, Duarte Pacheco, nem o gabinete de comunicação do PSD estiveram disponíveis para comentar.