Combate ao abstencionismo político, atenção aos radicalismos e aliar justiça social ao crescimento económico: o discurso de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , acabou por preparar terreno para as três eleições que se realizam em 2019: europeias, regionais na Madeira e legislativas. Apelos que recolheram unanimidade junto de PS e PSD, partidos que rapidamente se "colaram" à mensagem do Chefe de Estado."Votem. Não se demitam de um direito que é vosso, dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. Pensem em vós, mas também nos vossos filhos e netos, olhem para amanhã e depois de amanhã e não só para hoje", defendeu o chefe de Estado, durante o discurso em que salientou que "bom senso" e "ambição" não são incompatíveis em democracia. "Podemos e devemos ter a ambição de assegurar que a nossa economia não só se prepare para enfrentar qualquer crise que nos chegue, como queira aproximar-se das mais dinâmicas da Europa, prosseguindo um caminho de convergência agora retomado. Podemos e devemos ter a ambição de ultrapassar a condenação de um de cada cinco portugueses à pobreza e a fatalidade de termos portugais a ritmos diferentes, com horizontes muito desiguais", defendeu igualmente.

Do lado do PS, a tomada de posição não podia ser mais clara. Os socialistas partilham "todas as preocupações" de Marcelo, disse a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes.

Em declarações à agência Lusa, em reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, a "número dois" da direção dos socialistas mostrou-se de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República deixa um apelo muito forte para os tempos difíceis que vivemos na Europa e no mundo - tempos que, para o PS, exigem bom senso na governação. Faz também um apelo à participação dos eleitores para o reforço da democracia nos próximos atos eleitorais que se avizinham, sem fraturas e com compromissos", apontou a dirigente socialista em declarações à Lusa.

"Todos os dias é preciso reforçar a nossa democracia e seguir um caminho mobilizador para um futuro melhor. Essa ambição o PS partilha: Governar para melhorar a vida das pessoas, combatendo as desigualdades, fazendo crescer a economia e o emprego, e reforçando todos os dias a credibilidade das nossas instituições democráticas", salientou.

Ainda de acordo com a secretária-geral adjunta socialista, "o Presidente da República fez um apelo fortíssimo que o PS também tem vindo a fazer ao longo dos tempos". "A exigência de reforçar a democracia significa dar credibilidade a quem todos os dias tem de executar as políticas, dar respostas concretas às pessoas e não nos deixarmos cair em extremismos e radicalismos que atingem outros países europeus. Só com uma democracia robusta podemos combater os fenómenos populistas", acrescentou ainda na noite de dia 1 de Janeiro.

Na manhã desta quarta-feira, o PSD também elogiou um discurso que, dizem os sociais-democratas, vai na linha das políticas defendidas pelo presidente do partido, Rui Rio. "A mensagem vem ao encontro daquilo que são as políticas que o PSD tem defendido e daquele que tem sido o discurso político de Rui Rio", afirmou o vogal da Comissão Política Nacional do PSD André Coelho Lima, sublinhando que o partido tem sido "uma oposição séria e responsável".

De acordo com o dirigente "laranja", os sociais-democratas estão "disponíveis para o diálogo e para que se possam realizar as reformas de que o país necessita e para as quais é mais importante a postura dos partidos da oposição do que propriamente a postura dos partidos do poder, porque são aqueles que podem permitir que as reformas se faça".

"Essa postura, que tem sido muito a marca de Rui Rio, tem posto o partido sob várias críticas, mas a verdade é que, apesar dessas críticas, o PSD tem resistido e vai continuar a resistir a prometer o impossível e a entrar no discurso fácil e populista. Portanto, esta mensagem vai completamente ao encontro daquilo que é a postura do PSD e de Rui Rio", sublinhou.

O CDS, por se turno, aproveitou o discurso de Marcelo para defender que o partido liderado por Assunção Cristas é uma "alternativa credível e ambiciosa" ao atual Governo "muito mau". "O Presidente da República apela, com razão, a 'escolhas exigentes' nestes ciclos eleitorais, e o CDS tem provas dadas pela positiva", disse a Lusa Nuno Melo, para quem a escolha do seu partido será "segura, de um partido institucional, democrata cristão, conservador e ambicioso".

O dirigente centrista justificou que as escolhas que os portugueses vão fazer "implicam também que se avalie o que temos", no seu entender, "avaliar um governo que é muito mau, na medida em que, perante condições tão favoráveis, dificilmente se conseguiria pior". Para Nuno Melo, o atual Governo de António Costa, "deve ser fortemente sancionado em cada uma das eleições".

As diferentes leituras de justiça social

O Bloco de Esquerda também elogiou Marcelo, mas apenas em relação aos avisos deixados pelo Presidente da República sobre os perigos da extrema-direita. O partido demarcou-se das soluções políticas preconizadas pelo Chefe de Estado, considerando que as políticas europeias diminuem o país. "O Presidente da República chamou a atenção para a necessidade de um combate largo contra a extrema-direita, que pretende destruir o regime democrático. Fazer esse combate largo fundado no Estado de Direito, no pluralismo político, na cidadania é um ponto importantíssimo nos dias de hoje - afinal de contas é o espelho dos Bolsonaros [uma referência ao novo Presidente do Barsil] que se verte sobre esse mundo de conflitos", salientou Luís Fazenda.

Nas mesmas declarações, o fundador do partido relembrou que a mensagem do Presidente continha "referências muito expressivas sobre as desigualdades, a pobreza e a indignidade". Porém, os bloquistas discordam do modus operandi que deve ser usado para atacar os problemas.

"Mas assinalamos a contradição entre a vontade de querer mudar essas situações negativas no país e depois encorajar e recomendar vivamente uma maior integração europeia. As políticas da União Europeia têm vindo a agravar todas as desigualdades e a incapacitar o país na senda do desenvolvimento, diminuindo-o", sustentou o dirigente do Bloco de Esquerda. Ou seja, na perspetiva de Luís Fazenda, na mensagem do Presidente da República "a solução não coincide com o diagnóstico".

Também o PCP se referiu aos apelos aos apelos económicos do discurso de Marcelo, defendendo que só pode haver justiça social em Portugal se existir uma melhor distribuição da riqueza, melhores salários e reformas, e disse encarar com confiança os próximos atos eleitorais. "O senhor Presidente da República referiu a questão da justiça social. Nós queremos dizer que não pode haver justiça social se não houver uma melhor distribuição da riqueza, melhores salários e reformas", sustentou o membro da Comissão Política do PCP Dias Coelho.

Já em relação à parte da mensagem do Presidente da República em que foi deixado um apelo à participação dos portugueses nas eleições europeias, regionais da Madeira e legislativas, Dias Coelho referiu-se a essas "importantes batalhas eleitorais", dizendo que "reside na vontade, na força, na luta e também no voto do povo a resposta aos problemas que lhe estão colocados". "Uma resposta que o PCP encara com confiança, porque confia nos trabalhadores e no povo, na sua sabedoria e capacidade de transformar e modificar", acrescentou.

Reagindo à tradicional mensagem, a deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" Heloísa Apolónia afirmou que o Governo tem revelado "alguma incapacidade de diálogo", refletida nas greves realizadas em vários setores no país. "É fundamental gerar capacidade de diálogo e respeitar os direitos dos trabalhadores", defendeu, relembrando ainda os "avanços importantes" nesta legislatura, "mas que poderiam ter ido mais longe".



