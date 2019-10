O Partido Socialista vai denunciar o caso das assinaturas fantasma de vários deputados do PSD ao ao Ministério Público e aos serviços jurídicos da Assembleia da República.





O líder parlamentar do PS, Carlos César, afirmou em declarações à TSF que a "falsificação dos subscritores" do pedido de fiscalização, entregue por deputados do CDS e PSD ao Tribunal Constitucional, pode implicar a "rejeição liminar" do mesmo por "incumprimento do número mínimo de requerentes e por indiciar a prática de Ilícito criminal".Em causa está a intenção de mudança de regras na Casa do Douro, criada em 1932 e sediada em Peso da Régua, distrito de Vila Real. Em abril, o parlamento, com votos a favor de PS, BE, PCP e PEV aprovou a restauração do edifício - CDS e PSD (com excepção da deputada eleita do distrito, Manuela Tender) votaram contra.Os centristas queriam a revisão dos estatutos do edifício privatizado em 2014 e consideravam que a lei violava o preceito de liberdade associativa que está consagrado na Constituição. Avançaram para um pedido de fiscalização sucessiva para o Tribunal Constitucional mas são necessárias 23 assinaturas - e o CDS apenas tem 18 deputados.O partido de Assunção Cristas pediu ajuda ao PSD, que também tinha votado contra a lei, e o partido cujo presidente parlamentar é Fernando Negrão arranjou, não as cinco assinaturas necessárias, mas sim 20.No entanto, de acordo com a TSF, algumas das assinaturas de deputados sociais-democratas surgiram no documento sem que os próprios soubessem ou tivessem dado autorização.