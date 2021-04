Psicólogos defendem regime de trabalho híbrido: três dias no escritório e dois em casa

Até ao final do ano, pelo menos, o teletrabalho será obrigatório. Depois disso, é possível que muitas empresas adotem esta forma de trabalho a longo prazo. Há, no entanto, questões a ter em conta quando o trabalhador está longe do escritório, quer em relação à regulamentação laboral, quer em relação ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. As propostas para regulamentar o teletrabalho têm surgido nas últimas semanas e os partidos vão discutir o assunto já no início de maio.