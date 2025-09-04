PS adia Convenção Autárquica Nacional que assinala rentrée

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal.

A Convenção Autárquica Nacional do PS, a rentrée socialista marcada para sábado, foi adiada devido à gravidade do acidente com o Elevador da Glória, anunciou hoje à Lusa o líder do partido, insistindo na necessidade de apurar as responsabilidades.



José Luís Carneiro anuncia adiamento da Convenção Autárquica Nacional do PS devido ao acidente em Lisboa

"Em função da gravidade dos acontecimentos, tragicamente ocorridos em Lisboa, decidi adiar a Convenção Autárquica do PS", disse à Lusa José Luís Carneiro, adiantando que, se as condições logísticas o permitirem, esta convenção deverá realizar-se no dia 13 de setembro.

O secretário-geral socialista disse que tomou esta decisão consciente de que "o luto pesa sobre a comunidade nacional e pesa de forma dramática sobre Lisboa, sobre as famílias enlutadas das vítimas mortais e sobre as famílias do que ficaram feridos".

"As causas desta tragédia devem merecer um apuramento de responsabilidades na medida em que há informações que apontam para no mínimo atos negligentes do conhecimento dos mais altos responsáveis", insistiu.

José Luís Carneiro reiterou as condolências às famílias e aos seus amigos das vítimas, e também "às representações diplomáticas acreditadas em Portugal que representam algumas das nacionalidades que perderam a vida neste trágico acidente".

O primeiro-ministro afirmou hoje que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa.

Luís Montenegro fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro, a convite do primeiro-ministro.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre hoje e sábado.