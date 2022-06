Proud Dogs. A campanha que apela à adoção durante a Marcha do Orgulho LGBTI+

Ao longo do percurso da Marcha, em Lisboa, estarão colocados mupis com fotografias de cães disponíveis para adotar.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No dia 18 de junho, o centro de recolha de animais vadios de Lisboa Casa dos Animais vai juntar-se à Marcha do Orgulho LGBTI+ para apelar à adoção. A campanha Proud Dogs. Love is Love consiste na instalação de mupis e cartazes ao longo do percurso da marcha com fotografias dos animais que procuram uma casa nova.











Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A marcha vai começar no Príncipe Real e termina na Ribeira das Naus. Enquanto caminharem, os participantes vão poder ver as fotografias que foram captadas por João Azevedo, mentor do projeto Be my Friend. Nos cartazes, podem ainda ler-se frases como "ninguém se orgulha mais de ti do que o animal que adotaste" ou "podia ser o hífen desse arco-íris". Além dos animais fotografados existem muitos mais à espera de ser acolhidos na instituição.A campanha foi desenvolvida pela agência VMLY&R. Nas redes sociais da Casa dos Animais de Lisboa é possível saber um pouco mais sobre cada um dos cães e gatos que estão disponíveis para adoção.