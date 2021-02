Cães e gatos apreendidos aguardam há mais de um ano para ser adotados

Em novembro de 2019, 112 cães e gatos foram resgatados na Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, pela GNR. Sem acesso a água e comida, quase todos estavam desidratados e malnutridos e viviam fechados em boxes, carros avariados e dentro de uma casa. Acusada pelo Ministério Público de 109 crimes de maus tratos a animais de companhia e de três crimes de maus tratos a animais de companhia agravados pela morte de dois cães e de um gato, a arguida que prendeu os animais aguarda julgamento. Os cães e gatos encontram-se à guarda da União Zoófila, mas não podem ser adotados.



Porquê? É como se fossem bens apreendidos, cujo destino depende do desfecho do julgamento. Mas o tempo passa, vão envelhecendo e perdendo oportunidades de adoção, lamenta Sónia Henriques Cristóvão, advogada da União Zoófila. Por isso, a 29 de janeiro deste ano avançou com um requerimento que pede permissão para a adoção imediata dos animais.



Porém, as tentativas para que sejam adotados sucedem-se desde janeiro de 2020. "Solicitei logo que fosse autorizada a adoção, sem resposta. O pagamento de encargos... Não é a mesma coisa que a União Zoófila ser fiel depositária de um bem, são precisos cuidados médicos e alimentação", descreve. Quando foram apreendidos, muitos animais precisaram de cuidados médicos urgentes devido a tumores, anemia, insuficiência renal e outros problemas, e só três animais morreram.