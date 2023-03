Protesto em Santa Apolónia atrasa partida de comboio

Um protesto dos trabalhadores dos bares dos comboios da CP atrasou a partida de um comboio Intercidades com partida em Santa Apolónia, Lisboa, e com destino a Braga. Os funcionários, que pertencem à empresa Apeadeiro2020, manifestaram-se devido aos salários em atraso e encontram-se em greve desde o início de março.







O comboio das 9h30 em Santa Apolónia está parado. Os trabalhadores dos bares dos comboios continuam sem salário há mês e meio. A CP continua a não ser resolver a situação, o governo nada diz. Aqui estamos, em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário. pic.twitter.com/EiDkeenzHK — Isabel Pires (@isabelruapires) March 18, 2023

Os trabalhadores obstruíram a linha de comboio, e o transporte foi impedido de partir durante uma hora: em vez de partir às 9h30, só o conseguiu fazer cerca das 10h21. Cerca de 30 a 40 pessoas estiveram envolvidas no protesto.De acordo com Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda que esteve no protesto, 130 pessoas encontram-se sem salário há mês e meio.