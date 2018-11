O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora confirmou esta terça-feira que continuam continuam as operações de resgate das vítimas do abatimento de terras num troço da estrada nacional EN 255, que liga Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora. Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira no quartel de bombeiros de Borba, José Ribeiro afirmou que "mantém-se a complexidade da operação" e destacou o "empenhamento da Protecção Civil".

"Esta tarde conseguimos uma janela de oportunidade que nos permitiu executar com sucesso o resgate do operador da máquina", explicou. "Ainda temos em curso uma operação para tentarmos detetar segundo trabalhador da pedreira",que decorrerá até cerca das 21h00 ou 22h00 desta terça-feira.



A Protecção Civil confirmou ainda que, para além da retroescavadora, mais duas viaturas "terão sido arrastadas com o deslizamento de massas e onde se supõe que no conjunto possam estar três pessoas". Na tarde desta terça-feira, a GNR havia tornado público que três pessoas estavam dadas como desaparecidas: dois homens de Bencatel e um homem de 85 anos, do Alandroal.



José Ribeiro acrescentou ainda que a energia eléctrica já foi restabelecida em "quase todo o perímetro", escusando-se a responder sobre um possível risco de novas derrocadas no local. Ao todo, 50 operacionais e 30 viaturas continuam ainda no local. O incidente, que aconteceu esta segunda-feira, vitimou até ao momento dois homens, operadores da retroescavadora.