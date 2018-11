Entidades já tinham sido alertadas que a estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa estava em perigo de ser extinta, por motivos de segurança.

Entidades como a Câmara Municipal de Borba e a Direcção Geral da Energia e Geologia já tinham recebido o aviso por cinco vezes: a estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa está em perigo de ser extinta, por motivos de segurança. Aliás, já o era há quase quatro anos. Mas nenhum dos avisos chegou para que se fizesse algo antes de sofrer um aluimento de terras esta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos duas pessoas.



De acordo com o jornal Público, o Estado foi alertado para o perigo cinco vezes na estrada de Borba. No conjunto de envolvidos, com níveis de responsabilidade, que podem ser questionados, o diário saliente a autarquia de Borba, a única entidade a quem competia a decisão final de fechar a estrada EN255, e a Direcção Geral de Energia e Geologia, que é responsável por receber e aprovar os planos de lavra das pedreiras em actividade.



Contudo, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam o deslizamento de terras em Borba, que matou pelo menos duas pessoas, confirmou a SÁBADO. Por isso, a Justiça vai apurar responsabilidades.



De acordo com uma notícia da Rádio Campanário em 2014, estaria a ser considerado o fecho da estrada nacional 255 (EN255) por "risco de fracturação", passando "a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada".



A peça, datada de 21 de Novembro de 2014, refere que o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, havia reconhecido o problema em Julho ou Agosto desse ano, estando a extinção a ser considerada pelo envolvimento da Direcção Regional de Economia no processo.



"A câmara não tem que fazer obras na estrada. Se existir algum relatório que prove que a estrada é insegura, a única coisa que se pode fazer é limitar o trânsito, é um processo que estamos a avaliar com muita atenção e muita calma", referiu António Anselmo à Rádio Campanário em Novembro de 2014.



Recorde-se que estão confirmados dois mortos, que eram operários da empresa que explora a pedreira. O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira ocorreu às 15:45 de segunda-feira.



também não exerceu nenhuma pressão definitiva para que tal acontecesse. Mas há muitos mais envolvidos, e muitos níveis de responsabilidade que podem ser questionados. E, porventura, é isso que o somatório de inquéritos e diligências de investigação que foram anunciadas depois da tragédia poderão vir a destapar.



O acidente que levou ao colapso da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa na segunda-feira à tarde foi previsto, ou motivo de manifestação de preocupações, pelo menos cinco vezes. Mas nenhuma delas foi suficiente para evitar que o colapso fosse uma realidade e, pior do que isso, que o acidente acabasse por fazer vitimas mortais.



O acidente que levou ao colapso da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa na segunda-feira à tarde foi previsto, ou motivo de manifestação de preocupações, pelo menos cinco vezes. Mas nenhuma delas foi suficiente para evitar que o colapso fosse uma realidade e, pior do que isso, que o acidente acabasse por fazer vitimas mortais.



A Câmara Municipal de Borba, a única entidade a quem competia a decisão final de fechar a estrada EN255 não o fez. A Direcção Geral de Energia e Geologia, que é responsável por receber e aprovar os planos de lavra das pedreiras em actividade, também não exerceu nenhuma pressão definitiva para que tal acontecesse. Mas há muitos mais envolvidos, e muitos níveis de responsabilidade que podem ser questionados. E, porventura, é isso que o somatório de inquéritos e diligências de investigação que foram anunciadas depois da tragédia poderão vir a destapar.



A estrada entre Borba e Vila Viçosa que sofreu um aluimento de terras e provocou a morte de duas pessoas esta segunda-feira corria o perigo de ser extinta, por motivos de segurança, há já quase quatro anos.